ООС: бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Протягом доби збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

“Зранку російські збройні формування тричі обстріляли наших захисників в районі Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 мм мінометів, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Широкиного та Старогнатівки противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поруч з Опитним наші воїни зафіксували ворожий вогонь з гранатометів різних систем. Українські військовослужбовці чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем наші оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність”, — вказано у повідомленні.

У штабі також додали, що у: “районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ збройні формування Російської Федерації зі 120 мм мінометів обстріляли наші позиції поблизу Новоолександрівки та Попасної, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим”.

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.

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