ООС: боевики 10 раз обстреливали украинские позиции

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44073 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 87805 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103283 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129385 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129598 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173598 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121999 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158583 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104951 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ООС: боевики 10 раз обстреливали украинские позиции

ООС: боевики 10 раз обстреливали украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 12623 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

“Утром российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Опытным наши воины зафиксировали вражеский огонь из гранатометов различных систем. Украинские военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем наши защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность”, — указано в сообщении.

В штабе также добавили, что в: “районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ вооруженные формирования Российской Федерации по 120 мм минометов обстреляли наши позиции вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Ореховым”.

Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

Украинские Национальные Новости

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