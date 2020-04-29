ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

Противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники эффективно применили дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов, оккупанты отказались от дальнейшей активности.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из ручного противотанкового гранатомета.

У Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера многократно нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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Наши защитники вблизи населенного пункта Крымское утром трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных г. Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. Кроме этого враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитниках Хутора Свободный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

По окрестностям Орехового враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганское применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных минского соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм.

С наступлением темноты оккупанты вели огонь по нашим позициям неподалеку Зайцевого из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного защитника.

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По предварительным данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили не менее двух российских оккупантов.

С начала текущих суток, 29 апреля, российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Верхнеторецком, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. В ответ на нарушение украинские воины применили очередные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, во время обстрела боевиков ранили украинского военного.