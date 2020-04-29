ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.
Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.
Неподалеку Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Павлополя и Марьинки враг обстреливал из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники использовали 9 мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехового.
Неподалеку Новозвановки наши воины зафиксировали вражеский огонь из 120 мм минометов - 15 мин.
"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.