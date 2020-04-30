ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.
Двенадцать нарушений режима прекращения огня прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.
Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.
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Рядом с Водяным оккупанты дважды открывали огонь по нашим военнослужащим из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Неподалеку Павлополя российские наемники дважды применяли гранатометы различных систем.
У Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По окрестностям Марьинки противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации использовали 9 мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово.
Неподалеку Новозвановки наши воины зафиксировали вражеский огонь из 120 мм минометов - 15 мин.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирования.
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По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.
С начала 30 апреля российский оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, на Луганщине во время обстрела боевиков погиб военнослужащий.