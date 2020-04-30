ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Двенадцать нарушений режима прекращения огня прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.

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Рядом с Водяным оккупанты дважды открывали огонь по нашим военнослужащим из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Неподалеку Павлополя российские наемники дважды применяли гранатометы различных систем.

У Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По окрестностям Марьинки противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации использовали 9 мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово.

Неподалеку Новозвановки наши воины зафиксировали вражеский огонь из 120 мм минометов - 15 мин.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирования.

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По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала 30 апреля российский оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на Луганщине во время обстрела боевиков погиб военнослужащий.