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ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 14173 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вопреки взятым на себя обязательствам, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В течение суток противник открывал огонь из отведенных по минскому договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник впервые за долгое время пошел на применение артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В среднем 1 апреля здесь зафиксировано четыре обстрелы.

Так, в вечернее время оккупанты по направлению населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковское. В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра. Украинские военнослужащие приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, дав понять противнику всю бесперспективность повторения подобных действий в будущем.

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Вчера, 1 апреля, из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Свободного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Вольного враг также применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

К вечеру подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим позициям вблизи Орехово.

Украинские защитники, хорошо знакомы с коварной тактикой оккупантов, вовремя реагировали на каждый обстрел и дали враждебным подразделениям достойный отпор.

Уже несколько дней подряд традиционно высокую активность противник проявляет в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь зафиксировано 11 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополь. Уже под вечер обстрел с БМП-1 была зафиксирована в районе Песков.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды открывал огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки.

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Трижды в течение дня были обстреляны позиции Объединенных сил у Новомихайловка. Здесь российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды враг устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Во время обстрелов прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил Украины действовали решительно и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов. Любые преступные действия вооруженных формирований она все еще будут оперативно пресекаться украинскими защитниками с помощью имеющихся огневых средств.

По предварительным данным разведки 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.

С началом этих суток, 2 апреля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе через коронавирус продолжают действовать ограничения пересечения линии разграничения.

Украинские Национальные Новости

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