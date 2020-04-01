На Донбасі через коронавірус продовжують діяти обмеження перетину лінії розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Донбасі продовжує діяти режим із запобігання поширенню і протидії коронавірусній інфекції COVID-19. Вільний рух осіб та транспортних засобів через КПВВ припинено. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Задля запобігання пандемії, яку може спричинити COVID-19, продовжують діяти обмеження подорожування через КПВВ, пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів не здійснюватиметься до окремого розпорядження", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що за вагомих причин гуманітарного характеру або критичних життєвих обставин, громадяни можуть перетнути лінію розмежування за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил. Для цього необхідно мати відповідні підтверджуючі документи.
"Крім того, представники місій від міжнародних організацій мають право безперешкодно здійснювати моніторингові поїздки та виконувати завдання, відповідно до мандату своєї організації", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у зоні ООС через коронавірус ввели обмеження.