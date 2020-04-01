На Донбассе из-за коронавируса продолжают действовать ограничения пересечения линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На Донбассе продолжает действовать режим по предотвращению распространения и противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. Свободное передвижение лиц и транспортных средств через КПВВ прекращено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Для предотвращения пандемии, которую может вызвать COVID-19, продолжают действовать ограничения путешествия через КПВВ, пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств не будет осуществляться до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по веским причинам гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств, граждане могут пересечь линию разграничения по отдельному решению командующего Объединенных сил. Для этого необходимо иметь соответствующие подтверждающие документы.
"Кроме того, представители миссий от международных организаций имеют право беспрепятственно осуществлять мониторинговые поездки и выполнять задачи в соответствии с мандатом своей организации", - отмечается в сообщении.
Напомним, в зоне ООС из-за коронавируса ввели ограничения.