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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67322 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79587 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92829 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90504 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105011 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89191 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103146 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105990 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131026 просмотра

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На Донбассе из-за коронавируса продолжают действовать ограничения пересечения линии разграничения

На Донбассе из-за коронавируса продолжают действовать ограничения пересечения линии разграничения

Киев  •  УНН

 • 12916 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На Донбассе продолжает действовать режим по предотвращению распространения и противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. Свободное передвижение лиц и транспортных средств через КПВВ прекращено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Для предотвращения пандемии, которую может вызвать COVID-19, продолжают действовать ограничения путешествия через КПВВ, пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств не будет осуществляться до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по веским причинам гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств, граждане могут пересечь линию разграничения по отдельному решению командующего Объединенных сил. Для этого необходимо иметь соответствующие подтверждающие документы.

"Кроме того, представители миссий от международных организаций имеют право беспрепятственно осуществлять мониторинговые поездки и выполнять задачи в соответствии с мандатом своей организации", - отмечается в сообщении.

Напомним, в зоне ООС из-за коронавируса ввели ограничения.

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