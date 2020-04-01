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ООС: стало відоме ім’я загиблого військовослужбовця

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Напередодні в зоні ООС загинув чернівчанин під час виконання військового обов’язку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.

“Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті лейтенанта Олександра Маланчука. Чернівчанин 1997 року народження загинув 31 березня під час виконання військового обов’язку. Він був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 2019 року він вступив на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, 31 березня збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення.

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