ООС: стало известно имя погибшего военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Накануне в зоне ООС погиб черновчанин при исполнении воинского долга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.
“Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким по поводу смерти лейтенанта Александра Маланчука. Черновчанин 1997 года рождения погиб 31 марта во время выполнения воинского долга. Он был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты воинской части А3029”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году он поступил на военную службу по контракту.
Напомним, 31 марта вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.