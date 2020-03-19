ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. 18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:
дважды рядом с песком - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Павлополя - с 82-мм минометов - 23 мины;
неподалеку Марьинки - с станковой противотанкового гранатомета - 6 выстрелов
в районе населенного пункта Красногоровка - со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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Девять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
трижды рядом с Крымским - из минометов калибра 120 мм - 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Счастье - с 82-мм минометов - 2 мины;
неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 12 мин;
рядом с Южным - с станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела;
вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем;
неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
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Вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражения.
С началом этих суток, 19 марта, российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка - из минометов калибра 120 мм - 6 мин и станковой противотанкового гранатомета.
Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За текущие сутки потерь нет.
Напомним, ограничения в КПВВ на Донбассе из-за коронавируса: за сутки не пропустили семь человек.