Обмеження у КПВВ на Донбасі через коронавірус: за добу не пропустили сімох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У зв'язку з обмеженнями на перетин лінії розмежування на Донбасі на тлі ситуації з коронавірусом за минулу добу, 17 березня, у КПВВ не пропущено 7 громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Учора у зв’язку з введенням в дію обмежень на перетин лінії розмежування в КПВВ не пропущено 7 громадян", - повідомили у відомстві.
Водночас, пасажиро-транспортний потік через дорожні коридори напередодні зменшився вдвічі, у порівнянні з попереднім днем. Загалом через КПВВ прослідувало 4,7 тисячі осіб та 345 транспортних засобів.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд було 12 транспортних засобів: “Майорське” — 5/0; “Мар’їнка” — 7/0; “Новотроїцьке” — 0/0; “Гнутове” — 0/0.
Нагадаємо, з 16 березня у зоні ООС діють обмеження щодо перетину КПВВ.