Обмеження у КПВВ на Донбасі через коронавірус: за добу не пропустили сімох людей

КИЇВ. 18 березня. УНН. У зв'язку з обмеженнями на перетин лінії розмежування на Донбасі на тлі ситуації з коронавірусом за минулу добу, 17 березня, у КПВВ не пропущено 7 громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.