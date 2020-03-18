Ограничения в КПВВ на Донбассе из-за коронавируса: за сутки не пропустили семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В связи с ограничениями на пересечение линии разграничения на Донбассе на фоне ситуации с коронавирусом за минувшие сутки, 17 марта, в КПВВ не пропущено 7 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Вчера в связи с введением в действие ограничений на пересечение линии разграничения в КПВВ не пропущено 7 граждан", - сообщили в ведомстве.
В то же время, пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры накануне уменьшился вдвое, по сравнению с предыдущим днем. В общем через КПВВ последовало 4,7 тысячи человек и 345 транспортных средств.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд было 12 транспортных средств: "Майорское" - 5/0; "Марьинка" - 7/0; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 0/0.
Напомним, с 16 марта в зоне ООС действуют ограничения относительно пересечения КПВВ.