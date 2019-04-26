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ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 9527 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. С начала суток представители незаконных вооруженных формирований 13 раз обстрелял позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Павлополь. Из минометов калибра 120 мм боевики вели обстрел вблизи населенного пункта Пески, дважды - из противотанковых ракетных комплексов в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка, четыре раза - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции подразделений ОС.

С минометов калибра 120 мм боевики вели огонь в районе населенного пункта Луганское, из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское, из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлодарск, из вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское.

В результате обстрелов двое военнослужащих ОС получили ранения.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

Напомним, оккупанты из стрелкового оружия и пулеметов обстреляли дома в селе Чермалык, что в Донецкой области.

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