ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. С начала суток представители незаконных вооруженных формирований 13 раз обстрелял позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Павлополь. Из минометов калибра 120 мм боевики вели обстрел вблизи населенного пункта Пески, дважды - из противотанковых ракетных комплексов в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка, четыре раза - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции подразделений ОС.
С минометов калибра 120 мм боевики вели огонь в районе населенного пункта Луганское, из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское, из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлодарск, из вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское.
В результате обстрелов двое военнослужащих ОС получили ранения.
"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.
Напомним, оккупанты из стрелкового оружия и пулеметов обстреляли дома в селе Чермалык, что в Донецкой области.