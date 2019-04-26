ООС: бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З початку доби представники незаконних збройних формувань 13 разів обстріляв позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Від початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль. З мінометів калібру 120 мм бойовики вели обстріл поблизу населеного пункту Піски, двічі - з протитанкових ракетних комплексів в районі населених пунктів Опитне і Мар'їнка, чотири рази - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Мар'їнка та Чермалик, з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Широкине.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції підрозділів ОС.
З мінометів калібру 120 мм бойовики вели вогонь в районі населеного пункту Луганське, з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм – в районі міста Світлодарськ, з озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське.
У результаті обстрілів двоє військовослужбовців ОС отримали поранення.
"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, окупанти зі стрілецької зброї та кулеметів обстріляли будинки в селі Чермалик, що на Донеччині.