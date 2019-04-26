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На Донбасі окупанти з кулеметів обстріляли будинки в селі Чермалик

На Донбасі окупанти з кулеметів обстріляли будинки в селі Чермалик

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Окупанти зі стрілецької зброї та кулеметів обстріляли будинки в селі Чермалик, що на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

Під час обстеження території за 300 м від лінії зіткнення спостерігачі ОБСЄ помітили в Чермалику свіжі сліди від обстрілів. Вони були помітні на стіні будівлі, яка розташована за 15 м від житлового будинку. За інформацією спеціалістів, такі пошкодження з’явилися внаслідок обстрілу із застосуванням стрілецької зброї.

Також спостерігачі помітили згарище, на місці якого раніше була дерев’яна будівля на вулиці Набережній, 46 у Чермалику, приблизно за 300 метрів на захід від лінії зіткнення. Як розповів власник будинку, ввечері, перебуваючи в оселі, він почув постріли зі стрілецької зброї, а після побачив, що палає дерев’яна споруда.

Як пізніше було встановлено, о 21:30 відбувся обстріл російськими окупантами населеного пункту Чермалик із застосуванням кулемету калібром 7,62-мм з використанням трасуючих куль, від влучання яких і загорілась дерев’яна прибудинкова будівля.

Як повідомляв УНН, в ООС з початку доби зафіксовано три ворожі обстріли, один із застосуванням зброї забороненої мінськими домовленостями.

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