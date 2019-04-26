У зоні ООС з початку доби зафіксовано три ворожі обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил з початку доби зафіксовано три ворожі обстріли, один із застосуванням зброї забороненої мінськими домовленостями. Про це під час щоденного брифінгу повідомив представник прес-центру Міноборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли, один з яких стався із застосуванням противником міномету забороненого калібру”, — повідомив він.
За його словами, о 07:55 ранку російсько-окупаційні війська обстріляли з озброєння БМП позиції Об’єднанихсил в районі Кримського, що на Луганському напрямку. Ворожий вогонь вівся зі сторони Словяносербська.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” від початку доби окупанти вели вогонь двічі, зокрема, неподалік Павлополя, де о шостій ранку витратили дві міни 120-го калібру, а також в районі Марінки, позиції українських військ поблизу якої обстріляли з автоматичних гранатометів.
Наразі ситуація в районі проведення операції цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил, втрат у лавах українських захисників від початку поточної доби немає.
Як повідомляв УНН, вчора, 25 квітня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.