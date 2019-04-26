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ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових

ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

 • 7565 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. 25 квітня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 8 разів українських військових: “з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Піски; з озброєння бойових машин піхоти — біля населеного пункту Павлопіль; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населених пунктів Гнутове і Пищевик; тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населених пунктів Лебединське та Талаківка. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем один раз обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Кримське”.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

“За даними розвідки, 25 квітня двох окупантів було поранено. Від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил з боку противника не зафіксовано”, — додали у прес-центрі ООС.

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