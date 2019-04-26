На Донбассе оккупанты из пулеметов обстреляли дома в селе Чермалык

При обследовании территории в 300 м от линии соприкосновения наблюдатели ОБСЕ заметили в селе Чермалык свежие следы от обстрелов. Они были заметны на стене здания, расположенного в 15 м от жилого дома. По информации специалистов, такие повреждения появились в результате обстрела с применением стрелкового оружия.

Также наблюдатели заметили пепелище, на месте которого раньше была деревянная постройка на улице Набережной, 46 в селе Чермалык, примерно в 300 метрах к западу от линии соприкосновения. Как рассказал владелец дома, вечером, находясь в доме, он услышал выстрелы из стрелкового оружия, а после увидел, пылающие сооружения.

Как позже было установлено, в 21:30 состоялся обстрел российскими оккупантами населенного пункта Чермалык с применением пулемета калибром 7,62-мм с использованием трассирующих пуль, от попадания которых и загорелось деревянное придомовое здание.

Как сообщал УНН, в ООС с начала суток зафиксировано три вражеских обстрела, один с применением оружия запрещенного минскими договоренностями.



