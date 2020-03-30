ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. 29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
По защитниках Павлополь противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив всего 10 мин.
Для обстрелов неподалеку Водяного и Богдановка захватчики задействовали минометы калибра 82 мм, использовав всего 10 мин, а также гранатометы различных систем.
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Дважды враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
По защитника Старогнатовки противник совершил три обстрелы с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи Авдеевки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Шахты Бутовка противник обстреливал наши позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Военнослужащие Объединенных сил вовремя реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции украинских защитников.
Вблизи Луганского, по позициям Объединенных сил противник выпустил семь из миномета калибра 82 мм.
По защитника Гладосово враг вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Вчера, 29 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
С началом этих суток, 30 марта, российские оккупационные войска обстреляли наши позиции из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм.
Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
За текущие сутки, 30 марта, потерь нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.