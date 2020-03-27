ООС: бойовики готують провокації на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Окупанти готують провокації на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Для протидії поширенню коронавірусної інфекції з 21 березня тимчасово припинений пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування. Проте, командуванням Об’єднаних сил робляться винятки у разі наявності в людей критичних життєвих ситуацій чи обставин гуманітарного характеру. Такий гуманний підхід викликає невдоволення в збройних формувань Російської Федерації”, — розповіли у пресцентрі.
“Відтак, російська окупаційна влада вчергове вирішила вдатись до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти. За перевіреною інформацією, 28 березня представниками російсько-терористичної адміністрації планується організувати постановочну провокативну ситуацію на одному із КПВВ. Окупанти вже підготували декілька автобусів (по 10-20 цивільних осіб у кожному), які мають прибути до одного з КПВВ та інсценувати конфлікт із “злочинним недопуском громадян України додому”, — йдеться у повідомленні.
У пресцентрі зазначили, що цю провокацію мали висвітлювати спеціально запрошені російські пропагандисти. “Таким чином, противник планує скомпрометувати чинну українську владу”, — додали у повідомленні.
“Командування Об’єднаних сил просить не піддаватися на ворожі провокації і нагадує, що обмежувальні заходи введені, в першу чергу, для недопущення погіршення епідеміологічної обстановки у Донецькій та Луганській областях. Підступні наміри противника викриті, підрозділи Об’єднаних сил готові до будь-якого розвитку подій”, — пояснили військовослужбовці.
Нагадаємо, посеред березня місяця бойовики на Донбасі з метою провокації використали психічно хворого росіянина.