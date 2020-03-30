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ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 30 березня. УНН. 29 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Одинадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По захисниках Павлополя противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм, випустивши загалом 10 мін.

Для обстрілів неподалік Водяного та Богданівки загарбники задіяли міномети калібру 82 мм, використавши загалом 10 мін, а також гранатомети різних систем.

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Двічі ворог обстріляв опорні пункти Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По оборонцях Старогнатівки противник здійснив три обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік Тарамчука застосував автоматичний станковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

Поблизу Авдіївки окупанти вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Шахти Бутівка противник обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вчасно реагували на ворожі збройні провокації та відкривали прицільний вогонь по позиціях противника.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції українських захисників.

Поблизу Луганського, по позиціях Об’єднаних сил противник випустив сім з міномета калібру 82 мм.

По оборонцях Гладосового ворог вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Вчора, 29 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

З початком цієї доби, 30 березня, російські окупаційні війська обстріляли наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного було зафіксовано використання ворожого міномета калібру 82 мм.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу, 30 березня, втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, бойовики готують провокації на КПВВ на Донбасі.

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