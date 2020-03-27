СБУ: на Донбасі виявили схованку пластиду, ймовірно, для терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Служба безпеки України виявила на Донеччині схованку з 30 кілограмами пластиду, який, можливо, призначався для скоєння терористичних актів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Зі схрону, облаштованого на околицях Слов’янська, правоохоронці вилучили майже 30 кілограмів пластиду, що дорівнює понад 40 кілограмам вибухівки у тротиловому еквіваленті”, — сказано у повідомленні.
За даними СБУ, вибухівка зберігалася у фундаменті недобудови неподалік житлових будинків. За попередньою версією, пластид міг призначатися диверсантам для скоєння терористичних актів. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та утилізації вибухівки.
Нагадаємо, на Кіровоградщині викрили незаконний канал збуту вибухівки із зони ООС.