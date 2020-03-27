СБУ: на Донбассе обнаружили тайник с пластидом, вероятно, для терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Служба безопасности Украины выявила в Донецкой области тайник с 30 килограммами пластида, который, возможно, предназначался для совершения террористических актов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Из схрона, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, равного более 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, взрывчатка хранилась в фундаменте недостроя возле жилых домов. По предварительной версии, пластид мог назначаться диверсантам для совершения террористических актов. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и утилизации взрывчатки.
Напомним, в Кировоградской области разоблачили незаконный канал сбыта взрывчатки с зоны ООС.