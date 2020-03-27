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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78586 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92879 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100973 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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СБУ: на Донбассе обнаружили тайник с пластидом, вероятно, для терактов

СБУ: на Донбассе обнаружили тайник с пластидом, вероятно, для терактов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Служба безопасности Украины выявила в Донецкой области тайник с 30 килограммами пластида, который, возможно, предназначался для совершения террористических актов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Из схрона, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, равного более 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, взрывчатка хранилась в фундаменте недостроя возле жилых домов. По предварительной версии, пластид мог назначаться диверсантам для совершения террористических актов. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и утилизации взрывчатки.

Напомним, в Кировоградской области разоблачили незаконный канал сбыта взрывчатки с зоны ООС.

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