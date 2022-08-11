ООН осудила "бессовестное" убийство палестинских детей

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"Нанесение вреда любому ребенку во время конфликта вызывает глубокую тревогу", - заявила Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека.

"Убийство и нанесение увечий столько детям в этом году бессовестно".

Детали

Ее офис сообщил, что 19 детей были убиты на палестинских территориях из-за недавних беспорядков, в результате чего общее число погибших детей в этом году достигло 37.

Последней жертвой среди детей стал 10-летний Лиян аль-Шайер, скончавшийся в четверг в иерусалимской больнице от ранения в голову, полученного во время последней волны насилия в Газе.

Семнадцать детей были убиты во время боевых действий в Газе с 5 по 7 августа, еще двое убиты во вторник во время операций израильских правоохранительных органов на Западном берегу.

Управление ООН по правам человека заявило, что среди 48 палестинцев, убитых во время конфликта в Газе на прошлой неделе, было по меньшей мере 22 гражданских лица. Среди них 17 детей.

УВКПЧ сообщило, что из 360 раненых палестинцев почти две трети были гражданскими лицами, в том числе 151 ребенок.

Трое детей из Газы подключены к системам жизнеобеспечения в больнице в аннексированном Израилем восточном Иерусалиме, сообщило в четверг официальное палестинское информационное агентство Wafa.

"В ряде инцидентов большинством жертв были дети, – заявили в офисе Бачелет. – Такие атаки должны прекратиться".

Добавим

Израиль настаивает на том, что некоторые из погибших мирных жителей, в том числе детей, были убиты ракетами «Исламского джихада», которые не долетели или дали осечку.