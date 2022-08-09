Ізраїльські сили вбили двох палестинських бойовиків. Двоє підлітків загинули у сутичках

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Ізраїльські сили оточили будинок Ібрагіма аль-Набулсі, старшого командира бойового угруповання «Бригади мучеників Аль-Акса», яке давно перебуває в розшуку Ізраїлю.

Аль-Набулсі, який забарикадувався в приміщенні, відмовився здатися і був убитий разом з іншим бойовиком під час перестрілки з ізраїльськими силами, які також використовували в бойових діях ракети, що запускалися з плеча, заявили військові.

Аль-Набулсі був членом нещодавно сформованої Бригади Наблуса, палестинського бойового альянсу в місті, в яке також входять бойовики Ісламського джихаду. За кілька годин після перестрілки десятки тисяч людей прийшли на його похорон та закликали до помсти.

За перестрілкою пройшли сутички, в ході яких військові заявили, що їхні війська відповіли бойовою стріляниною по палестинцях, які кидали у солдатів каміння та вибухівку.

Організація «Ісламський джихад» заявила, що 16-річного підлітка було вбито під час зіткнення з ізраїльськими військами.

У місті Хеврон на Західному березі палестинські чиновники охорони здоров'я заявили, що 17-річний підліток помер від отриманих ран після того, як Ізраїль вистрілив із бойового вогню.

Військові заявили, що відреагували на «насильницькі заворушення» у цьому районі, і «було зафіксовано влучення».

Представники органів охорони здоров'я Палестини підтвердили смерть чотирьох людей і заявили, що загалом ще 40 осіб отримали поранення. Повідомлень про втрати ізраїльтян не надходило.

Ізраїльські військові заявили, що аль-Набулсі підозрюється у кількох обстрілах ізраїльських цивільних осіб і солдатів.

Що було раніше

Перестрілка у місті Наблус на півночі Західного берега стала найбільш смертоносним інцидентом на Західному березі з того часу, як Ізраїль та палестинське воєнізоване угруповання «Ісламський джихад» припинили триденні бойові дії в Газі.

За словами палестинських офіційних осіб, щонайменше 44 палестинці, принаймні половина з них були цивільними особами, були вбиті протягом трьох днів ізраїльських ударів по Газі. Бойовики випустили понад 1000 ракет на півдні Ізраїлю.

В останні місяці Ізраїль посилив рейди на Західному березі після того, як люди з цього району вчинили смертоносні вуличні напади в Ізраїлі. Палестинська адміністрація, яку підтримує Захід, регулярно засуджує такі вторгнення.