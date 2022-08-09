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Израильские силы убили двух палестинских боевиков. Двое подростков погибли в столкновениях

Израильские силы убили двух палестинских боевиков. Двое подростков погибли в столкновениях

Киев • УНН

 • 174269 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Израильские силы безопасности убили командира палестинских боевиков и еще одного боевика в перестрелке на оккупированном Западном берегу во вторник, заявили военные, что спровоцировало новые стычки, в которых, по словам палестинцев, два подростка были убиты во время отдельных инцидентов. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Израильские силы окружили дом Ибрагима аль-Набулси, старшего командира боевой группировки «Бригады мучеников Аль-Акса», давно находящейся в розыске Израиля.

Забаррикадировавшийся в помещении Аль-Набулси отказался сдаться и был убит вместе с другим боевиком во время перестрелки с израильскими силами, которые также использовали в боевых действиях ракеты, запускавшиеся с плеча, заявили военные.

Аль-Набулси был членом недавно сформировавшейся Бригады Наблуса, палестинского боевого альянса в городе, в который также входят боевики Исламского джихада. Через несколько часов после перестрелки десятки тысяч человек пришли на его похороны и призвали к мести.

За перестрелкой прошли стычки, в ходе которых военные заявили, что их войска ответили боевой стрельбой по палестинцам, бросавшим в солдат камни и взрывчатку.

Организация «Исламский джихад» заявила, что 16-летний подросток был убит во время столкновения с израильскими войсками.

В городе Хеврон на Западном берегу палестинские чиновники здравоохранения заявили, что 17-летний подросток скончался от полученных ран после того, как Израиль выстрелил из боевого огня.

Военные заявили, что отреагировали на «насильственные беспорядки» в этом районе, и «было зафиксировано попадание».

Представители органов здравоохранения Палестины подтвердили смерть четырех человек и заявили, что в общей сложности еще 40 человек получили ранения. Сообщений о потерях израильтян не поступало.

Израильские военные заявили, что аль-Набулси подозревается в нескольких обстрелах израильских гражданских лиц и солдат.

Что было раньше

Перестрелка в городе Наблус на севере Западного берега стала самым смертоносным инцидентом на Западном берегу с тех пор, как Израиль и палестинская военизированная группировка «Исламский джихад» прекратили трехдневные боевые действия в Газе.

По словам палестинских официальных лиц, 44 палестинца, по крайней мере половина из них были гражданскими лицами, были убиты в течение трех дней израильских ударов по Газе. Боевики выпустили более 1000 ракет на юге Израиля.

В последние месяцы Израиль усилил рейды на Западном берегу после того, как люди из этого района совершили смертоносные уличные нападения в Израиле. Палестинская администрация, поддерживаемая Западом, регулярно осуждает такие вторжения.

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