Израильские силы убили двух палестинских боевиков. Двое подростков погибли в столкновениях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Израильские силы безопасности убили командира палестинских боевиков и еще одного боевика в перестрелке на оккупированном Западном берегу во вторник, заявили военные, что спровоцировало новые стычки, в которых, по словам палестинцев, два подростка были убиты во время отдельных инцидентов. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Израильские силы окружили дом Ибрагима аль-Набулси, старшего командира боевой группировки «Бригады мучеников Аль-Акса», давно находящейся в розыске Израиля.
Забаррикадировавшийся в помещении Аль-Набулси отказался сдаться и был убит вместе с другим боевиком во время перестрелки с израильскими силами, которые также использовали в боевых действиях ракеты, запускавшиеся с плеча, заявили военные.
Аль-Набулси был членом недавно сформировавшейся Бригады Наблуса, палестинского боевого альянса в городе, в который также входят боевики Исламского джихада. Через несколько часов после перестрелки десятки тысяч человек пришли на его похороны и призвали к мести.
За перестрелкой прошли стычки, в ходе которых военные заявили, что их войска ответили боевой стрельбой по палестинцам, бросавшим в солдат камни и взрывчатку.
Организация «Исламский джихад» заявила, что 16-летний подросток был убит во время столкновения с израильскими войсками.
В городе Хеврон на Западном берегу палестинские чиновники здравоохранения заявили, что 17-летний подросток скончался от полученных ран после того, как Израиль выстрелил из боевого огня.
Военные заявили, что отреагировали на «насильственные беспорядки» в этом районе, и «было зафиксировано попадание».
Представители органов здравоохранения Палестины подтвердили смерть четырех человек и заявили, что в общей сложности еще 40 человек получили ранения. Сообщений о потерях израильтян не поступало.
Израильские военные заявили, что аль-Набулси подозревается в нескольких обстрелах израильских гражданских лиц и солдат.
Что было раньше
Перестрелка в городе Наблус на севере Западного берега стала самым смертоносным инцидентом на Западном берегу с тех пор, как Израиль и палестинская военизированная группировка «Исламский джихад» прекратили трехдневные боевые действия в Газе.
По словам палестинских официальных лиц, 44 палестинца, по крайней мере половина из них были гражданскими лицами, были убиты в течение трех дней израильских ударов по Газе. Боевики выпустили более 1000 ракет на юге Израиля.
В последние месяцы Израиль усилил рейды на Западном берегу после того, как люди из этого района совершили смертоносные уличные нападения в Израиле. Палестинская администрация, поддерживаемая Западом, регулярно осуждает такие вторжения.