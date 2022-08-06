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Ізраїльські літаки завдали нових ударів по Газі

Ізраїльські літаки завдали нових ударів по Газі

Київ • УНН

 • 187632 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала нової хвилі авіаударів по об'єктах палестинського "Ісламського джихаду" в секторі Газа, пише УНН.

У ЦАХАЛі кажуть, що докладніша інформація буде опублікована пізніше.

#صورة للقصف الذي أستهدف موقع لسرايا القدس غرب #غزة، قبل قليل pic.twitter.com/wABe2Eih9N

— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 6, 2022

Деталі

Ізраїльська операція "Світанок" (Breaking Dawn) триває другий день. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що готова до "тижня операцій" і що зараз переговори про припинення вогню не ведуться, зазначає The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, з опівдня п'ятниці по Ізраїлю було випущено понад 160 ракет із сектора Газа. Військові кажуть, що система протиракетної оборони "Залізний купол" продемонструвала 95-відсотковий успіх під час перехоплення снарядів, випущених з Гази.

На брифінгу військовий представник Ран Кочав заявив, що близько 30 ракет не перетнули кордон з Ізраїлем і впали в межах анклаву. Він зазначив, що близько 60 ракет було перехоплено системою протиракетної оборони "Залізний купол", а решта впала на відкриту місцевість.

Напередодні Ізраїль повідомив, що ліквідував одного з лідерів "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі. Кочав зазначив, що "Тайсір Джабарі не є кінцевою ціллю в палестинському "Ісламському джихаді", маючи на увазі одного із старших командирів терористичних угруповань, убитих внаслідок удару ЦАХАЛу у п'ятницю.

Доповнення

Ізраїль 5 серпня оголосив спецоперацію "Світанок". ЦАХАЛ почав завдавати ударів у Газі після 4 днів погроз "Ісламського джихаду".

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