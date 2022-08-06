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Израильские самолеты нанесли новые удары по Газе

Израильские самолеты нанесли новые удары по Газе

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла новую волну авиаударов по объектам палестинского "Исламского джихада" в секторе Газа, пишет УНН.

В ЦАХАЛе говорят, что более подробная информация будет опубликована позже.

#صورة للقصف الذي أستهدف موقع لسرايا القدس غرب #غزة، قبل قليل pic.twitter.com/wABe2Eih9N

— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 6, 2022

Детали

Израильская операция "Рассвет" (Breaking Dawn) длится второй день. Армия обороны Израиля заявляет, что готова к "неделе операций" и сейчас переговоры о прекращении огня не ведутся, отмечает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, с полудня пятницы по Израилю было выпущено более 160 ракет из сектора Газа. Военные говорят, что система противоракетной обороны "Железный купол" продемонстрировала 95-процентный успех при перехвате снарядов, выпущенных из Газы.

На брифинге военный представитель Ран Кочав заявил, что около 30 ракет не пересекли границу с Израилем и упали в пределах анклава. Он отметил, что около 60 ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", а остальные упали на открытую местность.

Накануне Израиль сообщил, что ликвидировал одного из лидеров "Исламского джихада" Тайсира Джабари. Кочав отметил, что "Тайсир Джабари не является конечной целью в палестинском "Исламском джихаде", имея в виду одного из старших командиров террористических группировок, убитых в результате удара ЦАХАЛа в пятницу.

Дополнение

Израиль 5 августа объявил спецоперацию "Рассвет". ЦАХАЛ начал наносить удары в Газе после 4 дней угроз "Исламского джихада".

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