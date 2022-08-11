ООН засудила "безсовісне" вбивство палестинських дітей

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"Заподіяння шкоди будь-якій дитині під час конфлікту викликає глибоку тривогу", - заявила Мішель Бачелет, верховний комісар ООН з прав людини.

"Вбивство та нанесення каліцтв стільким дітям цього року безсовісно".

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Її офіс повідомив, що 19 дітей було вбито на палестинських територіях через недавні заворушення, внаслідок чого загальна кількість загиблих дітей цього року досягла 37.

Останньою жертвою серед дітей став 10-річний Ліян аль-Шаєр, який помер у четвер у єрусалимській лікарні від поранення в голову, отриманого під час останньої хвилі насильства у Газі.

Сімнадцятьох дітей було вбито під час бойових дій у Газі з 5 по 7 серпня, ще двох убито у вівторок під час операцій ізраїльських правоохоронних органів на Західному березі.

Управління ООН з прав людини заявило, що серед 48 палестинців, убитих під час конфлікту в Газі минулого тижня, було щонайменше 22 цивільні особи. Серед них 17 дітей.

УВКПЛ повідомило, що із 360 поранених палестинців майже дві третини були цивільними особами, у тому числі 151 дитина.

Трьох дітей із Гази підключено до систем життєзабезпечення у лікарні в анексованому Ізраїлем східному Єрусалимі, повідомило у четвер офіційне палестинське інформаційне агентство Wafa.

"У ряді інцидентів діти були більшістю жертв, - заявили в офісі Бачелет. - Такі атаки повинні припинитися".

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Ізраїль наполягає на тому, що деяких із загиблих мирних жителів, у тому числі дітей, було вбито ракетами «Ісламського джихаду», які не долетіли або дали осічку.