ООН: власти Судана занизили данные по жертвам разгона протестов

"Согласно данным, предоставленным министерством здравоохранения Судана и не подтвержденным ООН, в ходе столкновений 3-11 июня в Хартуме был убит 61 и ранено, по меньшей мере, 859 человек. По всей вероятности, эти данные занижены", говорится в сообщении.

Напомним, в Судане 19 детей были убиты и еще 49 получили ранения. Об этом сообщила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.