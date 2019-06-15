ООН: влада Судану занизила дані по жертвах розгону протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 июня. УНН. Влада Судану ймовірно занижувала дані по жертвах і пораненим в ході зіткнень опозиції і армії 3-11 червня в Хартумі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ООН в Twitter.
"Згідно з даними, наданими міністерством охорони здоров'я Судану і не підтвердженими ООН, в ході зіткнень 3-11 червня в Хартумі був убитий 61 і поранено, щонайменше, 859 осіб. Цілком ймовірно, ці дані занижені", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Судані 19 дітей були вбиті і ще 49 отримали поранення. Про це повідомила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.