ООН отправила жителям ОРДЛО очередную партию гуманитарки

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовал грузовик с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование весом 3,145 тонны", - указали пограничники.

Напомним, в ООН выдвинули предложения по финансовой поддержке Украины.