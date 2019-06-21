ООН отправила жителям ОРДЛО очередную партию гуманитарки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправило жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей очередную партию гуманитарной помощи - медицинское оборудование. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовал грузовик с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование весом 3,145 тонны", - указали пограничники.
Напомним, в ООН выдвинули предложения по финансовой поддержке Украины.