ООН відправила жителям ОРДЛО чергову партію гуманітарки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відправило жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей чергову партію гуманітарної допомоги - медичне обладнання. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для мешканців тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей направлено медичне обладнання вагою 3,145 тонни", - вказали прикордонники.
Нагадаємо, в ООН висунули пропозиції щодо фінансової підтримки Україні.