ООН выделяет 30 млн долларов на поддержку прифронтовых территорий Украины
Киев • УНН
УВКБ ООН предоставит 30 млн долларов для поддержки жителей прифронтовых регионов Украины. Уязвимые домохозяйства получат единовременные выплаты по 21 тыс. грн на приобретение твердого топлива.
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделит 30 миллионов долларов на поддержку жителей прифронтовых территорий. Украинцы из уязвимых групп населения получат единовременную выплату в 21 тысячу гривен для приобретения твердого бытового топлива. Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.
Детали
Как сообщается, 21 августа Минреинтеграции и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подписали меморандум о поддержке прифронтовых общин во время следующего зимнего периода.
Соглашение подписали Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.
Меморандумом предусмотрены единовременные выплаты в размере 21 тысячи гривен для уязвимых домохозяйств для приобретения твердого бытового топлива.
В частности, помощью охватят жителей Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей. В первую очередь речь идет о домохозяйствах в пределах 10 километров от линии соприкосновения или от границы с РФ.
Общий бюджет программы составляет 30 миллионов долларов США.
Для УВКБ ООН приоритетной задачей является поддержка людей, которые остаются в прифронтовых регионах, в зимние месяцы, которые, вероятно, будут особенно тяжелыми в этом году, учитывая целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру. Такие люди находятся в невероятно уязвимом социально-экономическом положении, а потому больше всего нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить и сохранить свою жизнестойкость
Справочно
30 миллионов долларов США, предоставленные УВКБ ООН, являются частью большого пакета помощи. Общая сумма этого пакета составляет 100 миллионов долларов США, о чем объявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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