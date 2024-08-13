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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жители пострадавших громад продолжают эвакуацию: переселенцам нужна психосоциальная поддержка и организация проживания - Миссия ООН

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 12:49  •  9234 просмотра

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Гуманитарные организации продолжают эвакуацию жителей из прифронтовых районов. Перемещенные лица нуждаются в кейс-менеджменте, психосоциальной поддержке и размещении, сообщает ООН.

Представители гуманитарных организаций продолжают помогать мирным жителям покидать районы активных боевых действий. По данным Кластера по вопросам гуманитарной помощи, перемещенные лица нуждаются в кейс-менеджменте, психосоциальной поддержке и размещении. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Детали

Гуманитарная помощь людям, которые покинули прифронтовые населенные пункты, продолжается. В частности работники мобилизовали поддержку жителям, пострадавшим после смертоносных атак в Донецкой и Сумской областях, передает отчет Мониторинговой миссии ООН в Украине.

По данным Кластера по вопросам гуманитарной помощи, перемещенные лица из пострадавших громад продолжают прибывать в западные области. Среди наиболее востребованных услуг - кейс-менеджмент, психосоциальная поддержка и размещение.

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Ситуация в Донецкой и Сумской областях

В организации ООН сообщают о количестве людей, которые покидают Донецкую область путем эвакуации (ссылаясь на данные правительства Украины).

В частности, в отчете отметили, что 10-11 августа ежедневно эвакуировали более 1000 человек, в том числе около 400 детей. Для сравнения - с 1 по 6 августа речь шла об эвакуации около 500-600 человек.

Относительно Сумской области:

В период с 6 по 8 августа в координации с местными властями и волонтерами из Сумской области было эвакуировано около 100 человек. При этом 9 августа власти увеличили количество мест для обязательной эвакуации до 28 городов и сел в 7 громадах с приблизительной общей численностью 20 000 человек.

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Гуманитарные партнеры координировали усилия по поддержке людей, эвакуированных в транзитные пункты в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

В Донецкой области сейчас открыты 5 площадок для размещения около 120 человек; создан новый транзитный центр и планируется еще 1 в Днепропетровской области вместимостью до 300 человек с временным пребыванием до 7 дней. - говорится в отчете.

По состоянию на 12 августа почти 70 человек, эвакуированных из Донецкой области в транзитный пункт в Днепропетровской области, получили многоотраслевую помощь.

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Упоминается ряд организаций, участвующих в помощи, в частности Martin Club, Право на защиту, Фонд народонаселения ООН (UNFPA) и Общество Красного Креста Украины.

В Сумской области транзитный пункт в городе Сумы, которым управляет компания "Плуритон", оказывал многоотраслевую поддержку эвакуированным, включая регистрацию для получения многоцелевой денежной помощи. 

В транзитном центре в Сумах УВКБ ООН зачислило около 285 эвакуированных для получения многоцелевой денежной помощи.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
ukrainaУкраина
donetskДонецк
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