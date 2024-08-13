Количество жертв среди гражданских в Донецкой области выросло почти вдвое за последние месяцы - отчет миссии ООН по правам человека

Удары России приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения в областях на линии фронта. Мониторинговая миссия ООН отчитывается о разрушениях в Донецкой и Сумской областях.

Пишет УНН с ссылкой на OCHA - Ukraine Humanitarian Response.

Детали

Ситуация с безопасностью в Донецкой области продолжает ухудшаться. Согласно последнему отчету Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), в июне и июле количество подтвержденных потерь среди гражданского населения в Донецкой области возросло со 125 гражданских лиц, которые были убиты или ранены в мае, до 224 в июне и 269 в июле 2024 года - передает сайт OCHA.

По данным гуманитариев в Сумской области 22 гражданских лиц - убиты или ранены в мае 2024 года; 12 гражданскими лицами пострадали в июне.

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