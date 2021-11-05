ООН: мировые цены на продукты питания достигли 10-летнего максимума

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"Международные цены на продовольственные товары поднялись до нового пикового значения, превысив уровень июля 2011 года", - сообщили в ФАО.

Детали

В октябре среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, был на 3 процента выше по сравнению с его сентябрьским уровнем; таким образом, рост данного индекса продолжается уже третий месяц подряд.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс цен на зерновые в октябре выросло на 3,2 процента, при этом вследствие ухудшения видов на урожай в основных странах‑экспортерах, включая Канаду, Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки, и снижения предложения на глобальных рынках цены на пшеницу подскочили на 5 процентов. По сравнению с прошлым месяцем также был зафиксирован рост мировых цен и на остальные основные виды зерновых.

Цены на масла в октябре выросли на 9,6 процента, достигнув самого высокого уровня за все время наблюдения. Этот рост был обусловлен ростом котировок цен пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел. В октябре продолжился наблюдавшийся четыре месяца подряд рост цен на пальмовое масло, что было обусловлено главным образом сохраняющимися опасениями относительно низких объемов производства в Малайзии в связи с продолжающейся нехваткой работников‑мигрантов.

Цены на молочную продукцию выросло на 2,6 пункта по сравнению с сентябрьским показателем вследствие активизации мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко и стремления покупателей обеспечить наращивание запасов. Цены на сыр, напротив, в целом сохранялись на стабильном уровне, поскольку объемы предложения со стороны основных стран-производителей были достаточны для удовлетворения мирового импортного спроса.

Цены на мясо снизились на 0,7 процента по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем; таким образом, снижение цен на этот вид продукции продолжается уже третий месяц. Мировые котировки свинины упали в силу сокращения закупок со стороны Китая, а говядины – вследствие резкого снижения котировок мяса, поставляемого из Бразилии. При этом цены на мясо птицы и баранину выросли, чему способствовал высокий спрос в мире на фоне ожидаемого замедления роста объемов производства.

Цены на сахар снизились впервые за шесть месяцев и оказалось на 1,8 процента ниже его сентябрьского уровня. Данное снижение вызвано в основном ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда, а также ослаблением обменного курса бразильского реала к доллару США.

Дополнение

Инфляция, которая была зафиксирована в Украине в сентябре, стала самой высокой с 2017 года. Она составляет 11% в годовом измерении.