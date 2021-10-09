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Держстат: в Україні прискорюються темпи інфляція

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Інфляція, що була зафіксована у вересні, стала найвищою з 2017 року. Вона становить 11% у річному вимірі, повідомляє Державна служба статистики 8 жовтня, передає УНН.

Деталі

У вересні серед продуктів найбільше подорожчали яйця, на 13,6%. Загалом харчі подорожчали на 1,1%, але подешевшали фрукти, а також олія і цукор, ціни на які різко зросли в попередні періоди. Значно подорожчали освітні послуги (на 13,2%), одяг і взуття (7,9%).

За рік найбільше зростання показали ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо — на 25,1%.

Здешевлення відбулося в категорії одягу та взуття, товари цієї категорії подешевшали на 4,2%.

Нагадаємо

На початку жовтня ціни на енергоносії призвели до зростання інфляції в Європі до найвищого рівня з 2008 року.

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