Ціни на енергоносії призвели до зростання інфляції в Європі до найвищого рівня з 2008 року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Різке підвищення цін на нафту і газ сприяло зростанню річної інфляції в 19 країнах, що використовують євро, до самого високого рівня за більш ніж десятиліття. Про це повідомило в п'ятницю статистичне агентство Європейського союзу, передає УНН.
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Євростат повідомив, що інфляція у вересні становила 3,4% в порівнянні з 3,0% в серпні і перевищила 3,3%, очікувані ринковими аналітиками.
Загальний рівень інфляції, викликаний різким зростанням цін на енергоносії на 17,4%, є найвищим в зоні євро з 2008 року.
Підвищення цін на природний газ і електроенергію викликало стурбованість серед урядів європейських країн, які вживають заходів щодо обмеження зростання рахунків за комунальні послуги за допомогою субсидій і зниження податків.
Базова інфляція, що виключає нестабільні ціни на паливо і продукти харчування, була більш скромною і становила 1,9%.
Незважаючи на більш високі недавні показники інфляції, Європейський центральний банк вказав, що не планує у відповідь посилення грошово-кредитної політики. Центральний банк вважає, що більш висока інфляція є результатом тимчасових факторів, таких як "вузькі місця в поставках і статистичні порівняння з надзвичайно низькими цінами на енергоносії роком раніше в розпал пандемічної рецесії".
Банк прогнозує зниження інфляції в наступному році, і президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що він не буде "занадто гостро реагувати", скорочуючи заходи підтримки економіки, щоб протистояти інфляції, яка носить тимчасовий характер.
Ці заходи включають 2,14 трильйона доларів покупок облігацій, які планується провести як мінімум до березня 2022 року, і цей крок спрямований на зниження ринкових витрат на позики для компаній.
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