Через сплеск інфляції: НБУ підвищив облікову ставку до 8,5% річних

Цитата:

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8,5% річних. Крім того, Національний банк припиняє використання антикризових монетарних заходів з початку IV кварталу. Посилення монетарної політики сприятиме утриманню під контролем інфляційних очікувань і поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%, досягнення якої прогнозується в 2022 році", - повідомили у НБУ.

Деталі

Таким чином, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий у березні і викликаний стрибком інфляції.

Зокрема, Шевченко відзначив, що інфляція, як очікується, сповільниться до кінця 2021 року.

Доповнення

Нагадаємо, що у липні 2021 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 8% - на тлі інфляційного тиску.

Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.