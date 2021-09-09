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Через сплеск інфляції: НБУ підвищив облікову ставку до 8,5% річних

Через сплеск інфляції: НБУ підвищив облікову ставку до 8,5% річних

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року. Про це під час прессбрифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8,5% річних. Крім того, Національний банк припиняє використання антикризових монетарних заходів з початку IV кварталу. Посилення монетарної політики сприятиме утриманню під контролем інфляційних очікувань і поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%, досягнення якої прогнозується в 2022 році", - повідомили у НБУ.

Деталі

Таким чином, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий у березні і викликаний стрибком інфляції.

Зокрема, Шевченко відзначив, що інфляція, як очікується, сповільниться до кінця 2021 року.

Доповнення

Нагадаємо, що у липні 2021 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 8% - на тлі інфляційного тиску.

Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.

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