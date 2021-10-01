Цены на энергоносители привели к росту инфляции в Европе до самого высокого уровня с 2008 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Резкое повышение цен на нефть и газ способствовало росту годовой инфляции в 19 странах, использующих евро, до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Об этом сообщило в пятницу статистическое агентство Европейского союза, передает УНН.
Детали
Евростат сообщил, что инфляция в сентябре составила 3,4% по сравнению с 3,0% в августе и превысила 3,3%, ожидаемые рыночными аналитиками.
Общий уровень инфляции, вызванный резким ростом цен на энергоносители на 17,4%, самый высокий в зоне евро с 2008 года.
Повышение цен на природный газ и электроэнергию вызвало обеспокоенность среди правительств европейских стран, которые принимают меры по ограничению роста счетов за коммунальные услуги с помощью субсидий и снижения налогов.
Базовая инфляция, исключающая нестабильные цены на топливо и продукты питания, была более скромной и составила 1,9%.
Несмотря на более высокие недавние показатели инфляции, Европейский центральный банк указал, что не планирует в ответ ужесточение денежно-кредитной политики. Центральный банк считает, что более высокая инфляция является результатом временных факторов, таких как "узкие места в поставках и статистические сравнения с чрезвычайно низкими ценами на энергоносители годом ранее в разгар пандемической рецессии".
Банк прогнозирует снижение инфляции в следующем году, и президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что он не будет "слишком остро реагировать", сокращая меры поддержки экономики, чтобы противостоять инфляции, которая носит временный характер.
Эти меры включают 2,14 триллиона долларов покупок облигаций, которые планируется провести как минимум до марта 2022 года, и этот шаг направлен на снижение рыночных затрат по займам для компаний.
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