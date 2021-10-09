Госстат: в Украине ускоряются темпы инфляция
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Инфляция, зафиксированная в сентябре, стала самой высокой с 2017 года. Она составляет 11% в годовом измерении, сообщает Государственная служба статистики 8 октября, передает УНН.
Детали
В сентябре среди продуктов больше всего подорожали яйца, на 13,6%. В целом продукты подорожали на 1,1%, но подешевели фрукты, а также масло и сахар, цены на которые резко выросли в предыдущие периоды. Значительно подорожали образовательные услуги (на 13,2%), одежда и обувь (7,9%).
За год наибольший рост показали цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и прочее топливо — на 25,1%.
Удешевление произошло в категории одежды и обуви, товары этой категории подешевели на 4,2%.
Напомним
В начале октября цены на энергоносители привели к росту инфляции в Европе до самого высокого уровня с 2008 года.