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Госстат: в Украине ускоряются темпы инфляция

Госстат: в Украине ускоряются темпы инфляция

Киев  •  УНН

 • 30030 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Инфляция, зафиксированная в сентябре, стала самой высокой с 2017 года. Она составляет 11% в годовом измерении, сообщает Государственная служба статистики 8 октября, передает УНН.

Детали

В сентябре среди продуктов больше всего подорожали яйца, на 13,6%. В целом продукты подорожали на 1,1%, но подешевели фрукты, а также масло и сахар, цены на которые резко выросли в предыдущие периоды. Значительно подорожали образовательные услуги (на 13,2%), одежда и обувь (7,9%).

За год наибольший рост показали цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и прочее топливо — на 25,1%.

Удешевление произошло в категории одежды и обуви, товары этой категории подешевели на 4,2%.

Напомним

В начале октября цены на энергоносители привели к росту инфляции в Европе до самого высокого уровня с 2008 года.

Украинские Национальные Новости

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