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ООН: світові ціни на продукти харчування досягли 10-річного максимуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Світові ціни на продукти харчування досягли найвищого рівня за останні десять років, повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО), пише УНН.

ООН: світові ціни на продукти харчування досягли 10-річного максимуму

Цитата:

"Міжнародні ціни на продовольчі товари піднялися до нового пікового значення, перевищивши рівень липня 2011 року", - повідомили у ФАО.

Деталі

У жовтні середнє значення індексу продовольчих цін ФАО, що дозволяє щомісячно відстежувати коливання світових цін на найбільш ходові продовольчі товари, був на 3,9 відсотка вище порівняно з вересневим рівнем; таким чином, зростання цього індексу триває вже третій місяць поспіль.

У порівнянні з попереднім місяцем індекс цін на зернові у жовтні зріс на 3,2 відсотка, при цьому внаслідок погіршення видів на врожай в основних країнах-експортерах, включаючи Канаду, Російську Федерацію та Сполучені Штати Америки, та зниження пропозиції на глобальних ринках ціни на пшеницю підскочили на 5%. Порівняно з минулим місяцем також було зафіксовано зростання світових цін та інші основні види зернових.

Ціни на олії у жовтні зросли на 9,6 відсотка, досягнувши найвищого рівня за весь час спостереження. Це зростання було зумовлене зростанням котирувань цін пальмової, соєвої, соняшникової та рапсової олій. У жовтні продовжилося зростання цін на пальмову олію, що спостерігалося чотири місяці поспіль, що було обумовлено головним чином побоюваннями щодо низьких обсягів виробництва в Малайзії у зв'язку з нестачею працівників-мігрантів.

Ціни на молочну продукцію зросли на 2,6 пункту порівняно з вересневим показником внаслідок активізації світового попиту на вершкове масло, сухе знежирене та сухе незбиране молоко та прагнення покупців забезпечити нарощування запасів. Ціни на сир, навпаки, загалом зберігалися на стабільному рівні, оскільки обсяги пропозиції з боку основних країн-виробників були достатньо для задоволення світового імпортного попиту.

Ціни на м'ясо знизилися на 0,7 відсотка проти вересневого показника, зниження ціни цей вид продукції триває вже третій місяць. Світові котирування свинини впали через скорочення закупівель з боку Китаю, а яловичини – внаслідок різкого зниження котирувань м'яса, що поставляється з Бразилії. При цьому ціни на м'ясо птиці та баранину зросли, чому сприяв високий попит у світі на тлі очікуваного уповільнення зростання обсягів виробництва.

Ціни на цукор знизилися вперше за шість місяців і виявилися на 1,8 відсотка нижчими за вересневий рівень. Це зниження викликане переважно обмеженим імпортним попитом на світових ринках і прогнозованим збільшенням обсягів експорту з боку Індії та Таїланду, а також ослабленням обмінного курсу бразильського реалу до долара США.

Доповнення

Інфляція, що була зафіксована в Україні у вересні, стала найвищою з 2017 року. Вона становить 11% у річному вимірі.

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