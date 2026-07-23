ООН привлечет 358 млн долларов на зимнюю помощь Украине
Киев • УНН
ООН представила План реагирования на осенне-зимний период 2026-2027 годов, который предусматривает 358 млн долларов для 2,1 млн украинцев. Помощь будет включать отопление, ремонт жилья, медицинскую и продовольственную поддержку.
Гуманитарные организации ООН представили План реагирования на осенне-зимний период 2026-2027 годов, который предусматривает привлечение 358 млн долларов на помощь 2,1 миллиона украинцев. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что обострение боевых действий, повторные вынужденные перемещения людей и систематические удары по критической энергетической инфраструктуре углубляют уязвимость людей, особенно жителей прифронтовых районов.
С учетом опыта прошлогоднего осенне-зимнего периода в Плане учтены последствия обстрелов энергетической инфраструктуры, которые вызвали перебои электро-, тепло- и водоснабжения и повлияли на миллионы людей по всей Украине как у линии фронта, так и дальше в городских центрах
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Там подчеркивают, что с октября 2026 года по март 2027 года гуманитарное сообщество ООН планирует предоставлять помощь с отоплением, ремонтом жилья, медицинскую помощь, услуги в сфере защиты, а также продовольственную и денежную помощь.
Подготовка к зиме не может начинаться с первым снегом - она должна начинаться уже сейчас. Прошлой зимой мы увидели, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры семьи могут оставаться без отопления, электро- и водоснабжения несколько дней, а иногда и недель во время сильных морозов. Гуманитарные организации уже сейчас готовятся к зиме, чтобы предоставить помощь людям еще до наступления холодов
Он уточнил, что дополнительное финансирование будет критически важным, чтобы наиболее уязвимые люди по всей Украине получили необходимую помощь до наступления зимы и в течение всего сложного осенне-зимнего периода.
Напомним
На днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с новым премьером Украины Сергеем Корецким. В частности, речь шла о подготовке к зиме и энергетической инфраструктуре.
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