ООН планирует начать переговоры о запрещении ядерного оружия

"Спецкомитет организации в четверг, 27 октября, принял на заседании в Нью-Йорке резолюцию, в которой призывает к началу переговоров о подобной сделке. Первые консультации запланированы на март и июнь 2017 года, несмотря на сопротивление крупных ядерных государств ", - говорится в сообщении.

Указано, что уже на следующей неделе может пройти голосование по инициативе. Документ инициативы внесли представители Австрии, Мексики, Ирландии, Нигерии, ЮАР и Бразилии.

Представители четырех из пяти стран, обладающих правом вето в Совете Безопасности ООН, при голосовании по проекту резолюции высказались против - США, Россия, Франция и Великобритания.

Всего "за" проголосовали 123 члена комитета, 38 выступили против, еще 16 воздержались, в их числе - Китай, Индия и Пакистан. Отмечается, что 27 из 28 стран-членов НАТО выступили против. Воздержались только Нидерланды.