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15 марта, 19:03 • 116332 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170159 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140173 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132451 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114016 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106174 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101955 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ООН планирует начать переговоры о запрещении ядерного оружия

ООН планирует начать переговоры о запрещении ядерного оружия

Киев • УНН

 • 9418 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Первые консультации по полному запрету ядерного оружия могут пройти уже в марте 2017 года, передает УНН со ссылкой на DW.

"Спецкомитет организации в четверг, 27 октября, принял на заседании в Нью-Йорке резолюцию, в которой призывает к началу переговоров о подобной сделке. Первые консультации запланированы на март и июнь 2017 года, несмотря на сопротивление крупных ядерных государств ", - говорится в сообщении.

Указано, что уже на следующей неделе может пройти голосование по инициативе. Документ инициативы внесли представители Австрии, Мексики, Ирландии, Нигерии, ЮАР и Бразилии.

Представители четырех из пяти стран, обладающих правом вето в Совете Безопасности ООН, при голосовании по проекту резолюции высказались против - США, Россия, Франция и Великобритания.

Всего "за" проголосовали 123 члена комитета, 38 выступили против, еще 16 воздержались, в их числе - Китай, Индия и Пакистан. Отмечается, что 27 из 28 стран-членов НАТО выступили против. Воздержались только Нидерланды.

 

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