ООН планує почати переговори про заборону ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Перші консультації щодо повної заборони ядерної зброї можуть пройти вже в березні 2017 року, передає УНН з посиланням на DW.
“Спецкомітет організації в четвер, 27 жовтня, прийняв на засіданні в Нью-Йорку резолюцію, в якій закликає до початку переговорів про подібній угоді. Перші консультації заплановані на березень і червень 2017 року, незважаючи на опір великих ядерних держав,” — йдеться в повідомленні.
Вказано, що уже в наступному тижні може пройти голосування з ініціативи. Документ ініціативи внесли представники Австрії, Мексики, Ірландії, Нігерії, ПАР і Бразилії.
Представники чотирьох з п’яти країн, що володіють правом вето в Раді Безпеки ООН, при голосуванні за проект резолюції висловилися проти — США, Росія, Франція і Великобританія.
Всього “за” проголосували 123 члена комітету, 38 виступили проти, ще 16 утрималися, в їх числі — Китай, Індія і Пакистан. Відзначається, що 27 з 28 країн-членів НАТО також виступили проти. Утрималися тільки Нідерланди.