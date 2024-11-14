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ООН обеспокоена серией нападений на миротворцев UNIFIL в Ливане

ООН обеспокоена серией нападений на миротворцев UNIFIL в Ливане

Киев  •  УНН

 • 1181 просмотра

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Совет Безопасности ООН осудил нападения на миротворческие силы UNIFIL на юге Ливана, произошедшие в конце октября и в начале ноября. СБ ООН призвал все стороны конфликта обеспечить безопасность миротворцев.

Совет Безопасности ООН выступил с осуждением нападений, которые в последние недели были направлены против миротворческих сил UNIFIL, действующих на юге Ливана. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

В заявлении, обнародованном Советом, отмечается необходимость обеспечения безопасности миротворческого персонала и территорий, на которых они осуществляют свою деятельность, и призывает все стороны конфликта в Ливане строго придерживаться этого принципа.

Особое внимание в заявлении уделено нападениям, произошедшим 29 октября, а также 7 и 9 ноября, которые вызывают глубокую обеспокоенность у международного сообщества.

Совет напомнил, что миротворческие силы никогда не должны становиться объектом агрессии, а их работа направлена исключительно на поддержание стабильности в регионе.

Израиль атаковал тайные маршруты поставок оружия между Сирией и Ливаном13 нояб. 2024, 22:38 • 2035 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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