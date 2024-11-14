ООН обеспокоена серией нападений на миротворцев UNIFIL в Ливане

Совет Безопасности ООН выступил с осуждением нападений, которые в последние недели были направлены против миротворческих сил UNIFIL, действующих на юге Ливана. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

В заявлении, обнародованном Советом, отмечается необходимость обеспечения безопасности миротворческого персонала и территорий, на которых они осуществляют свою деятельность, и призывает все стороны конфликта в Ливане строго придерживаться этого принципа.

Особое внимание в заявлении уделено нападениям, произошедшим 29 октября, а также 7 и 9 ноября, которые вызывают глубокую обеспокоенность у международного сообщества.

Совет напомнил, что миротворческие силы никогда не должны становиться объектом агрессии, а их работа направлена исключительно на поддержание стабильности в регионе.

Израиль атаковал тайные маршруты поставок оружия между Сирией и Ливаном