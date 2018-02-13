ООН не сможет выделить более 20 тыс. миротворцев на Донбасс - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Максимальное количество миротворцев, которую Совет Безопасности ООН мог бы выделить для миротворческой миссии на Донбассе - 20 000 военных. Об этом на брифинге сообщил международный эксперт по миротворческих миссий ООН Яакко Оксанен, передает УНН.
"Моя точка зрения, если кто-то просит больше 20 000, то это невозможно. 20 000 - это максимальная цифра. Мы еще увидим, как ООН соберет такую миссию, это не дешево", - сообщил Оксанен.
Как сообщал УНН, Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о применении около 20 тыс. Военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, а также 4 тыс полицейских, чтобы помочь решению кризиса в Украине.