ООН не зможе виділити більше 20 тис. миротворців на Донбас - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Максимальна кількість миротворців, яку Рада Безпеки ООН могла б виділити для миротворчої місії на Донбасі - 20 тисяч військових. Про це на брифінгу повідомив міжнародний експерт з миротворчих місій ООН Яакко Оксанен, передає УНН.
"Моя точку зору, якщо хтось просить більше 20 тисяч, то це неможливо. 20 тисяч - це максимальна цифра. Ми ще побачимо, як ООН збере таку місію, це не дешево", - повідомив Оксанен.
Як повідомляв УНН, Організації Об’єднаних Націй слід розглянути питання про застосування близько 20 тис. військовослужбовців з країн, що не входять в НАТО, а також 4 тис поліцейських, щоб допомогти вирішенню кризи в Україні.